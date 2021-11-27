لبنان

وفد إيطالي زار طرابلس في محاولة لاطلاق برنامج مساعدات

Lebanon 24
27-11-2021 | 01:54
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إستقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا إيطاليا، ضم رئيس المكتب التجاري والاقتصادي في السفارة الإيطالية إيمانويل داندراسي، ومن وكالة التعاون الإيطالية AICS مديرة بيروت اليساندرا بيرماتي، نائبة المديرة ليانا دي روزا، والسيدة نيكوليتا أرديتو، رئيس قسم المهندسين جورج شرابي، في حضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي، عضو المجلس البلدي أحمد المرج، رئيسة مصلحة الهندسة في البلدية المهندسة عزة فتفت، رئيس دائرة الدروس والتخطيط المهندس عزام نعوشي، رئيس دائرة العلاقات العامة فراس حمزة والمستشار الإعلامي محمد سيف. 
 
استمع الوفد الإيطالي، من يمق الى شرح مفصل حول احتياجات مدينة طرابلس ومشاريعها. وتسلم قائمة المشاريع والأعمال التي اقترحها رئيس البلدية.
 
وأوضح الوفد أن زيارته "محاولة تهدف الى إطلاق برنامج مساعدات على المدى القصير والمتوسط في طرابلس".
 
بعد الاجتماع، زار الوفد الإيطالي المدينة القديمة، وإطلع على المواقع السياحية والأثرية، كما زار محطة سكة الحديد.
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