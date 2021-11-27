لبنان

في لبنان.. "المُكيفات" في خطر!

Lebanon 24
27-11-2021 | 02:09
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أقدم مجهولون، مساء أمس، على سرقة مكيف يعود للمواطن "ع .أ"بمنطقة مجدليا وفروا الى جهة مجهولة.
 
يُذكر أنّ حوادث السرقة باتت يوميّة وبشكل كثيف في مختلف المناطق. 
 
 
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