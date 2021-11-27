في لبنان.. "المُكيفات" في خطر!

أقدم مجهولون، مساء أمس، على سرقة مكيف يعود للمواطن "ع .أ"بمنطقة مجدليا وفروا الى جهة مجهولة.

يُذكر أنّ حوادث السرقة باتت يوميّة وبشكل كثيف في مختلف المناطق.