الدولار يتراجع هذا الصباح.. إليكم سعره في السوق الموازية

افتتحت السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة للدولار تراوحت بين 24900 و 24950 ليرة لبنانية.

ومساء أمس، كانت العملة الخضراء قد سجلت سعراً تراوح بين 25000 و25100 ليرة لبنانية.