لبنان

الدولار يتراجع هذا الصباح.. إليكم سعره في السوق الموازية

Lebanon 24
27-11-2021 | 02:19
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افتتحت السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة للدولار تراوحت بين 24900 و 24950 ليرة لبنانية.
 
ومساء أمس، كانت العملة الخضراء قد سجلت سعراً تراوح بين 25000 و25100 ليرة لبنانية.
 
 
 
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