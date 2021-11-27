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لبنان
الدولار يتراجع هذا الصباح.. إليكم سعره في السوق الموازية
Lebanon 24
27-11-2021
|
02:19
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افتتحت السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة للدولار تراوحت بين 24900 و 24950 ليرة لبنانية.
ومساء أمس، كانت العملة الخضراء قد سجلت سعراً تراوح بين
25000 و25100 ليرة لبنانية.
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