إلى اللبنانيين.. الأمطار عائدة في هذا الموعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال ظهور بعض الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس خريفي مستقر ودافىء نسبيا ويستمر حتى بعد مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق ورياح ناشطة مساء.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية واحتمال ظهور بعض الغبار في الأجواء.

الإثنين: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا مساء إلى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع.