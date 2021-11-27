توقيفٌ كلي لمعمل شارل الحلو... هذا ما أعلنته "مصلحة الليطاني"

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، التوقيف الكلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوما ابتداء من 29 تشرين الثاني الحالي، وجاء فيه: "حيث أنه تبين وجود تسرب مياه من داخل نفق اولي- جون الذي ينقل المياه الى معمل شارل حلو لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تم إنشاؤه العام 1967، وحيث ان هذا الامر يشكل خطرا مباشرا على النفق وقساطل المياه المضغوطة ومعمل شارل حلو، لذلك قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، توقيف كلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوما ابتداء من 29 تشرين الثاني 2021، وتقرر تفريغ حوض الاولي ونفق اولي- جون لكي تقوم المصلحة بالكشف الفني على النفق وبئر التوازن cheminée d'équilibre وتنفيذ اشغال الصيانة المطلوبة لاصلاح الاعطال. كما تؤكد المصلحة استمرارية الانتاج الكهرومائي في معملي عبد العال وارقش كالمعتاد".



التوقف عن الرمي العشوائي للنفايات المنزلية.

التواصل مع احد معمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في المنطقة لاستقبال النافايات الناتجة عن البلدية

افادة وزارة البلدية بالمواقع المحتملة لانشاء معمال فرز ومعالجة للنفايات المنزلية الصلبة بالتعاون مع البلديات المجاورة.

تفعيل عملية الفرز من المصدر حسب المرسوم رقم 56065 تاريخ 11/9/2019 الذي يرمي الى فرز النفايات المنزلية من المصدر.

العمل على اعادة تشجير الموقع.

وتجدر الاشارة الى ان بلدية مشغرة كانت قد اقفلت المكب بتاريخ سابق و باشرت بنقل النفايات الى معمل الفرز في جب جنين. في المقابل وبناء على شكوى من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجه وزير البيئة كتاب محافظ البقاع طلب بموجبه الزام بلدية مشغرة بما يلي:التوقف عن الرمي العشوائي للنفايات المنزلية.التواصل مع احد معمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في المنطقة لاستقبال النافايات الناتجة عن البلديةافادة وزارة البلدية بالمواقع المحتملة لانشاء معمال فرز ومعالجة للنفايات المنزلية الصلبة بالتعاون مع البلديات المجاورة.تفعيل عملية الفرز من المصدر حسب المرسوم رقم 56065 تاريخ 11/9/2019 الذي يرمي الى فرز النفايات المنزلية من المصدر.العمل على اعادة تشجير الموقع.وتجدر الاشارة الى ان بلدية مشغرة كانت قد اقفلت المكب بتاريخ سابق و باشرت بنقل النفايات الى معمل الفرز في جب جنين.

كما وجه وزير البيئة كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات طلب بموجبها:

* الاقفال التام للمسالخ غير المرخصة وايقاف المؤسسات المرخصة عن العمل لحين التقيد بالشروط البيئية.

* عدم السماح باستثمار هذه المسالخ مجددا لحين اخذ موافقة وزارة البيئة الخطية على ذلك.

* تزويد وزارة البيئة بكافة الاجراءات المتخذة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.