لبنان

تفاصيل محاكمة رضوان مرتضى أمام "العسكرية".. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2021 | 03:13
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علم "لبنان24" أن الصحافي رضوان مرتضى قد حوكم أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة وحضور ممثلة النيابة العامة العسكرية القاضي منى حنقير بجرم الذم والقدح بحق المؤسسة العسكرية وقائدها العماد جوزف عون، وذلك على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش في حادثة إنفجار مرفأ بيروت.
وثَُبت أن الصحافي مرتضى تبلغ موعد الجلسة بواسطة والدته المقيمة معه في سكن واحد، والتي تعهّدت بإبلاغه موعد الجلسة فور حضوره، وذلك على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن محاكمته غيابياً خلافاً للأصول.
يُشار الى أن الحكم الصادر عن "العسكرية" بحق مرتضى قضى بسجنه مدة سنة وشهر.
 
 

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خاص

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