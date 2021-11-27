الانتخابات النيابية: بداية الانفراج ام إستمرار للضغط الاقتصادي؟

يربط متابعون كثر الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان بالانتخابات النيابية المقبلة، على اعتبار ان مسار استمرار الازمة قد يتوقف عند حدث الانتخابات او اقله تستقر الاوضاع نسبيا ما يتيح تحسن الواقع المعيشي وربما الامن الاجتماعي.

أصحاب هذه النظرية يرون ان الضغوط القصوى تهدف الى اضعاف حزب الله والى تظهير خسارته الشعبية في صناديق الاقتراع، وأن الاميركيين لن يستمروا بالمخاطرة بالساحة اللبنانية في ظل ازمة تهدد اصل وجود البلد بعد ظهور نتائج الانتخابات.

ستحسم واشنطن، برأي هؤلاء، موقفها بعد ظهور نتائج ضغوطها الاقتصادية ، وتعيد ترتيب شكل الصراع مع الحزب من دون المخاطرة بنفوذها في لبنان، لذلك فان الاشهر المقبلة ستكون اشهر الانحدار الاخيرة ومن بعدها ستبدأ عملية الانقاذ الاخيرة.

المشكلة في هذه النظرية أنها مبنية على ثابتة تقول بأن الولايات المتحدة الاميركية تتجه نحو اتفاق حاسم مع الايرانيين وان الملفات في المنطقة ستدخل في استقرار نسبي وان الاستمرار بالكباش في لبنان مرتبط فقط بالانتخابات النيابية ورغبة واشنطن "بتقريش" ضغوطها الاخيرة من خلال نتائجها..

لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فانه في حال استمرت الازمة بين طهران وواشنطن، كما بات مرجحا، فإن الستاتيكو الذي تعيشه ساحات الاقليم لن يستمر، اذ قد يتطور الكباش في معظم الدول الاقليمية، وتصبح عمليات الضغط والضغط المضادة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتعتبر المصادر ان واشنطن ستجد نفسها، وبسبب تعقيدات الساحة اللبنانية، محدودة الخيارات، وان الذهاب الى الفوضى الكاملة غير ممكن وقد يؤدي الى نتائج عكسية، وكذلك الذهاب نحو تصعيد عسكري، وبالتالي فإن خيار الضغوط الاقتصادية هو الانسب وربما الافعل.

من هنا قد تكون الازمة طويلة في لبنان، وربما ما شهده البلد من فوضى سياسية خلال الاشهر الماضية سيكون السمة الغالبة للاشهر الطويلة المقبلة في ظل عدم وجود اي قرار بوضع حد للازمة الاقتصادية بل تركها كورقة للاستخدام السياسي في اطار الصراعات الاقليمية.