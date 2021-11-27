سفير لبنان لدى الفاتيكان: البابا فرنسيس يحرص على الإستقرار اللبناني

قال سفير لبنان لدى الفاتيكان د.فريد الخازن عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إن "زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان كانت ضرورية جداً للتواصل المباشر كوننا بحاجة إلى الدعم الدولي".

وأضاف: "قداسة البابا فرنسيس يحرص على الاستقرار اللبناني".