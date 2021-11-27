لبنان

سفير لبنان لدى الفاتيكان: البابا فرنسيس يحرص على الإستقرار اللبناني

Lebanon 24
27-11-2021 | 03:24
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قال سفير لبنان لدى الفاتيكان د.فريد الخازن عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إن "زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان كانت ضرورية جداً للتواصل المباشر كوننا بحاجة إلى الدعم الدولي". 
 
وأضاف: "قداسة البابا فرنسيس يحرص على الاستقرار اللبناني". 
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