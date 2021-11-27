يوحنا العاشر ترأس قداسا في دبي: على الجميع ان يكونوا يداً واحدة

ترأس البطريرك يوحنا العاشر، القداس الإلهي في كنيسة البشارة في دبي، عاونه في الخدمة أسقف الإمارات والوكيل البطريركي الاسقف غريغوريوس خوري ولفيف الآباء الكهنة والشمامسة.

حضر القداس سفير رومانيا السيد أدريان ماسيلارو، قنصل رومانيا السيدة نيكوليتا تيودوروفيشي، سفير صربيا السيد ستانيمير فوكيسيفيك، سفير هنغاريا السيد أسامة نفاع، قنصل لبنان السيد عساف ضومط، وممثل سفير اليونان السيد ديمتريوس توموبولوس، مدير المكتب التجاري في السفارة رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق إضافة الى عدد كبير من المؤمنين.

في نهاية القداس، عبّر البطريرك في عظته عن عمق فرحه لوجوده بين أبنائه في دبي وعن حلاوة اللقاء متمنيا لهم كل خير وبركة. وشدد على "أهمية التمسك بالقيم والأخلاق المسيحية وضرورة تلاحم أفراد العائلة المسيحية وسط ضجيج هذه الأيام وتشرذم مفهوم العائلة". كما دعا الجميع الى أن "يكونوا يدا واحدة في خدمة القريب، كالسامري الصالح، وبخاصة في هذه الأيام الصعبة".