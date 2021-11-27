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لبنان
ارتكبا اكثر من 40 عمليّة سلب... وهذا ما حل بهما!
Lebanon 24
27-11-2021
|
04:29
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة كل من الموقوفَيْن:
غ. و. (مواليد عام 1988، سوري)
ع. ع. (مواليد عام 2001، مكتوم القيد)
اللذَيْن بالتحقيق معهما من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية،
اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع آخرَين– العمل جار لتوقيفهما-بأكثر من /40/ عملية سلب بواسطة سكاكين وآلات حادة، وبخاصة في منطقتي الكورنيش البحري في ضبية والدورة/ الطريق البحرية. حيث يستهدفون اشخاصاً يمارسون الرياضية، او يقومون بصيد السمك، ويهددونهم بواسطة سكاكين ويسلبونهم هواتفهم ومبالغ مالية، ويفروا الى جهة مجهولة. وقد تمّ ضبط سكاكين وآلات حادة داخل مكان اقامتهما في برج حمود. كما تبيّن انهما من أصحاب السوابق: الأول بجرم سلب ومخدرات وسرقة، والثاني بجرم محاولة اغتصاب قاصر وقتله.
لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، أو 897109-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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