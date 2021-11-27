اجتماع لخلية أزمة كورونا في طرابلس.. وهذا ما أوصت به!

عقدت خلية أزمة الحد من انتشار وباء كورونا اجتماعا في سرايا طرابلس، في حضور أمين سر عام محافظة الشمال القائمقام ايمان الرافعي، رئيس مصلحة الصحة الدكتور محمد آمون، رئيس المنطقة التربوية في الشمال الأستاذ نقولا طربيه، مندوبين عن بلديتي طرابلس والميناء والصليب الأحمر، على أثر تزايد الإصابات بوباء كورونا في المدارس والجامعات، بخاصة في قضاء طرابلس، وتفعيلا للتنسيق بعد صدور التعميم المتعلق بإجراءات الحد من انتشار الفيروس في المؤسسات التربوية، وبمتابعة من المنطقة التربوية في الشمال.ورفعت اللجنة توصياتها والإجراءات التي سوف تقوم بها إلى محافظ الشمال، وبالتالي إلى الإدارات المعنية، وفقا للاتي:"أولا: الاجتماع بمديري المدارس، لا سيما الخاصة منها، لأن المدارس الرسمية تتابع مباشرة من المنطقة التربوية، لتعزيز التنسيق مع مصلحة الصحة، بالتعاون مع البلديات المعنية.ثانيا: التمني على وزارة التربية تمديد عطلتي الميلاد ورأس السنة للحد من انتشار الجائحة.ثالثا: التشجيع على أخذ اللقاح، ودعم الحملة التي تقوم بها الجهات المعنية، وتعاون البلديات في هذا المجال، بخاصة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الحملات الإعلانية".