الجيش يوقف عصابة خطف في منطقة القصر - الهرمل

صدر عن قيادة الجيش:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القصر – الهرمل كلاً من المواطن (م.ن) والسوري (ح.ع)، وذلك خلال عملية دهم مكان تواجدهما والتي أعقبت عملية استدراج الأول من داخل الأراضي السورية لترؤسه عصابة تقوم بخطف أشخاص لبنانيين وسوريين مقابل فدية مالية.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.