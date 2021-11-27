لبنان

سرّ عن تقلّب سعر الدولار في لبنان.. ما علاقة "واتساب"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2021 | 05:31
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يشهدُ الدولار تقلبات كبيرة في السوق الموازية، إذ تراجع من تسعيرة 24950 ليرة التي سُجلت صباحاً إلى تسعيرة 24550 ليرة لبنانية التي سُجّلت في فترة الظهيرة.

وفي حديث لـ"لبنان24"، علّق أحد الصرافين على التقلبات التي يشهدها الدولار باستمرار خلال اليومين الماضيين قائلاً: "العرض والطلب يتحكم بالسعر بشكل كبير.. أحياناً نشهدُ تهافتاً لشراء الدولار وأحياناً أخرى نرى أن السوق يشهدُ ركوداً". 

وألمح إلى أنّ التنسيق بشأن تسعيرة الدولار يتم عبر مجموعات على "واتسآب"، ومن خلالها يتم الاتفاق على تسعيرة موحّدة لدى جميع الصرافين بين الحين والآخر.

وأضاف: "نحن لسنا معنيين بالتطبيقات الموجودة على الانترنت، والسعر يتحدد بناء للعرض والطلب واستناداً للمداولات بين الصرافين على واتساب". 

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