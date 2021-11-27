لبنان

بسبب إقامة سباق "الترياتلون".. تدابير سير يوم غد في مناطق عدّة

Lebanon 24
27-11-2021 | 07:16
A-
A+
Doc-P-890874-637736195365092733.jpg
Doc-P-890874-637736195365092733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

سيقام بتاريخ 28-11-2021 اعتباراً من الساعة 6.00 ولحين الانتهاء، سباق تراياثلون من مستديرة الناقورة حتّى جسر البيّاضة على طريق عام الناقورة، لذلك سيتم قطع الطريق -اعتبارًا من الساعة 5،30 وحتّى الانتهاء-على الشكل التالي:

للمواطنين القادمين من مدينة صور باتّجاه الناقورة وذلك حتّى مفرق الحمرا، وتحويل السير صعودًا باتّجاه بلدة "شمع"
من أمام مستديرة الناقورة للمواطنين المتجهين نحو مدينة صور، وتحويل السير صعودًا باتّجاه بلدة "يارين" وصولًا إلى بلدة "شمع" ومنها إلى مفرق الحمرا.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2021-11-27
07:25 | 2021-11-27
07:29 | 2021-11-27
07:37 | 2021-11-27
09:33 | 2021-11-27
09:05 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website