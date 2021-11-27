انفجار خزان مازوت في عكار.. وهذا عدد الإصابات

أصيب كل من المدعو وليد فياض وعلاء صباح من بلدة تل حياة العكارية إثر إنفجار خزان مازوت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.