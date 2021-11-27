لبنان

انفجار خزان مازوت في عكار.. وهذا عدد الإصابات

Lebanon 24
27-11-2021 | 07:29
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أصيب كل من المدعو وليد فياض وعلاء صباح من بلدة تل حياة العكارية إثر إنفجار خزان مازوت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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عكار

خزان مازوت

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