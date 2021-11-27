وزير البيئة زار مشروع الكومبوست في الغبيري

زار وزير البيئة ناصر ياسين يرافقه عدد من الاختصاصيين في معالجة النفايات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وال "أونروا"، مشروع الكومبوست الذي يديره قسم البيئة والزراعة في بلدية الغبيري، وكان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام ورئيس بلدية الغبيري معن خليل ومدير المشروع حسين ابراهيم.وتحدث رئيس بلدية الغبيري عن "أهمية تدوير النفايات في هذا المشروع من خلال جمع ناتج تشحيل الأشجار ومحلات الخضار والعصير والحلويات، إذ تجمع ثم تفرم لتحول الى كومبوست لوضعه في الجزر الخضراء الموجودة في الغبيري حيث تزيد تلك المواد من قدرة التربة على إذابة العناصر المغذية للنباتات".بعد ذلك، توجه الوزير والوفد الى السوق المركزية للخضار بالقرب من المدينة الرياضية، للاطلاع على نفايات السوق التي تنقل الى المكبات من دون أي استفادة، أو ترمى على جوانب الطرق، مع استعداد البلدية للاستفادة من تلك النفايات لتحويلها الى كومبوست في حال وجود المعدات واليد العاملة".بدوره نوه ياسين بالمشروع "الذي يحتاج الى الرعاية والاهتمام من الوزارة والجهات المانحة، والسعي لتطويره وتوسعته من خلال خبراء الوزارة". وتحدث عن "أهمية نقل هذه التجربة الى كل البلديات ولا سيما بيروت والضواحي التي تنتج كميات ضخمة من هذه النفايات، وبقايا الأشجار يمكن الافادة منها على الصعيد البيئي وتأمين دخل تستفيد منه البلديات".بعد ذلك، انتقل الجميع الى سوق اللحم في صبرا للاطلاع على الواقع غير الصحي في طرق التخلص من هذه النواتج ورميها في المكبات والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى كومبوست.في ختام الجولة، شكر رئيس بلدية الغبيري ياسين والوفود، متمنيا عليهم الاهتمام بهذه المشاريع البيئية.