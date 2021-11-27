قبيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان..."نقابتي ثورتي": عيب أن نحارب لنظافة كفنا

صدر عن لائحة "نقابتي ثورتي" التي تخوض انتخابات نقابة أطباء الأسنان البيان الآتي:أعزاءنا الزملاء والزميلات الكرام،نحن على موعد مع انتخابات نقابية مهمة يوم غد الأحد والتحدي يكمن باختيار الأعضاء الأنسب الذين يمثلون تطلعات أطباء الأسنان خاصة في هذه الفترة الإقتصادية الصعبة في بلدنا لبنان.الملفات شائكة وكثيرة أهمها وقف الهدر والمحسوبيات في صناديق النقابة. ملف التأمين الصحي، الطبابة و الإستشفاء. نظام مالي مستحدث. صندوق المساعدات الإجتماعية. قوانين الإعلام والإعلان مستحدثة. تحسين المعاش التقاعدي. تفعيل دور اللجان والتعريفات الطبية. العمل على تأمين بعض مواد طب الأسنان وخاصة المخدر الموضعي كما كان سابقا متوفرا بكل أنواعه ..... الخ.منذ تأليف لائحة "نقابتي ثورتي" حاول بعض الأطباء تشويه صورتها المشرقة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتحريف غايتها بغية كسب بعض الأصوات للوائح التي ينتمون إليها تحت مسميات مختلفة ولكن الهدف واحد إسكات صوت الحق والمحاسبة التي هي من أولى رسائلنا.وفي وقت يلقون التهم الفارغة جزافاً متّهمين فريقنا بالتسييس وبأننا من أحزاب السلطة، يتناسون برنامجهم الإنتخابي ومحاولتهم إدخال السجال السياسي في خطاباتهم، كما يتناسون أن بعض أفراد أحزاب السلطة موجودة بكثرة بالتشكيلة في لوائحهم وتحالفاتهم .تمنينا لو تم توجيه الإنتقادات لبرنامجنا، إذ ليس عيبًا أن يكون للإنسان أفكار سياسية يبقيها لنفسه خارج إطار العمل النقابي و لكن العيب أن نكون أول من أضاء وحارب الفساد والمحسوبيات في النقابة وأن نحارب لنظافة كفنا.لدينا برنامج انتخابي واضح خال من الفساد. لائحتنا تضم أطباء "مستقلون" وهم مستقلون عن الفساد وأسماؤهم ومصداقيتهم معروفة كما أن إنتماءهم معروف لوطنهم فقط.لائحتنا هي لائحة لكل أطباء الأسنان في لبنان بدون إستثناء وتمييز همنا أن نمثلكم خير تمثيل وأن ندافع عن مصالحكم ومصالح مهنتكم وعيشكم الكريم.مصداقيتنا وشفافية التعامل معنا هي طريقتنا في العمل. خبرتنا في العمل النقابي تسبقنا وحسن أدائنا يدفعنا للعطاء.يوم الأحد ٢٨ هو يومكم أيها الأطباء الزملاء. لاقونا لكي نغيّر سويَّا ونستقل عن الفساد الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا به.نقابتي ثورتي" هي أنتم ولكم، ثورة ضد الفساد.