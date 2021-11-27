لبنان

بول كنعان أعلن ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية

Lebanon 24
27-11-2021 | 07:51
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أعلن المحامي بول يوسف كنعان من وادي قنوبين، ترشحه لرئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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لبنان

بول كنعان

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