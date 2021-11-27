لبنان

جنبلاط: لماذا لم نعد نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
27-11-2021 | 08:25
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سأل رئيس الحزب التقدي الإشتراكي وليد جنبلاط من إقليم الخروب "لست أدري لماذا يغيب الإصلاح ولم نعد نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية؟" 
وتابع قائلاً: "هل الشؤون الإجتماعية أحصت عدد العائلات الأكثر فقراً اليوم؟ بقعة الفقر توسعت ولا بد من إحصاء جديد من أجل الوصول الى معرفة من هم المحتاجين". 
وأشار إلى أن التقدمي كان أول من طالب برفع الدعم، لكن ذلك للمحافظة على الإحتياطي، لكن التهريب استمر. 
وحول موضوع الإنتخابات، قال جنبلاط: "لا يمكن أن نخرج من التحالف التاريخي مع المستقبل، وبالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد إن لبنان بلده وغيابه عن الساحة لا يفيد". 
ولفت إلى أنه "فجأة يغيب الكلام حول الغاز المصري والكهرباء الأردنية الذي رحبنا به والذي يؤدي إلى زيادة التغذية الكهربائية".
 
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