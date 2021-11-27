تدابير سير يوم غد في وسط بيروت.. ما السبب؟

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 28-11-2021 نشاط مجاني عبارة عن عرض انجراف سيارات ودراجات آلية في وسط بيروت داخل موقف السيارات المقابل لمسجد محمد الأمين، لذلك سيتم منع مرور السير على المسلكين:نزولاً من تقاطع جامع الأمين حتى تقاطع جريدة النهار، وصعوداً من اوتيل "لوغراي" باتجاه جامع الأمين.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.