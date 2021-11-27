لبنان

تدابير سير يوم غد في وسط بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-11-2021 | 14:03
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 28-11-2021 نشاط مجاني عبارة عن عرض انجراف سيارات ودراجات آلية في وسط بيروت داخل موقف السيارات المقابل لمسجد محمد الأمين، لذلك سيتم منع مرور السير على المسلكين:

 نزولاً من تقاطع جامع الأمين حتى تقاطع جريدة النهار، وصعوداً من اوتيل "لوغراي" باتجاه جامع الأمين.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور. 
ولاحقاً، أعلنت قوى الأمن الغاء جميع هذه التدابير بناءً لطلب اصحاب العلاقة.
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