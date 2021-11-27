لبنان

خير بحث مع السفير التركي في سبل تقديم المساعدات الى اللبنانيين

Lebanon 24
27-11-2021 | 08:27
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استقبل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه، السفير التركي في لبنان علي باريش أولوسوي، يرافقه الملحق العسكري في السفارة. وبحث الجانبان في نتائج زيارة وزير الخارجية التركي الاخيرة الى لبنان والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تنسيق الجهود لتقديم المساعدات الى الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها لبنان، لاسيما في المجالات الانسانية والصحية.
وشكر اللواء خير باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وباسمه للسفير اولوسوي زيارته والمبادرة لتقديم ما يمكن من مساعدات كانت الدولة التركية سباقة في مد يد المساعدة لتقديمها الى الشعب اللبناني.
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