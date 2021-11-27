لبنان

نقابة العاملين في المرئي والمسموع: الحكم بحق مرتضى يخالف القوانين

Lebanon 24
27-11-2021 | 09:05
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أسف مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في بيان اليوم، لـ "الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت، بحق الصحافي الزميل رضوان مرتضى، بما يخالف القوانين المرعية الإجراء، والتي تنص بشكل صريح على أن الصحافيين يمثلون ويقاضون حصرا أمام محكمة المطبوعات في الادعاءات المتعلقة بممارسة مهنتهم".
 
وإذ يهيب مجلس النقابة بمختلف الجهات والمراجع القضائية والعسكرية "احترام حرية العمل الإعلامي وضرورة تحويل الدعوى إلى مكانها الطبيعي"، يعلن "الوقوف بجانب الزميل مرتضى، وسيتابع تطورات القضية عن كثب، حتى تأخذ مجراها الطبيعي".
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