توقيف مطلوب في البقاع.. وإليكم ما ضبط بحوزته

تمكنت دورية من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع من توقيف المطلوب ع. أ. م في بلدة علي النهري وهو مطلوب بجرم تأليف سرقة وتأليف عصابة سرقة سيارات وتم ضبط ما يقارب 20 غراما من حشيشة الكيف.