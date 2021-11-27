توصية من البزري بشأن لقاح فايزر...إليكم تفاصيلها

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كوفيد 19" الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان أن "اللجنة أوصت بإعطاء مختلف الفئات العمرية من سن 12 سنة وما فوق لقاح فايزر، وذلك تسهيلًا لعملية تلقيح طلاب المدارس والجامعات والجهازين التعليمي والإداري". كما أوصت اللجنة العلمية المختصة "بإعطاء إذن الإستخدام الموقت للقاحين جديدين مقدمة لدخولهما إلى لبنان، وذلك في إطار الحملة الهادفة إلى رفع مستوى نسبة التلقيح في المجتمع عند اللبنانيين وغير اللبنانيين".ولفت البزري الى "وجود بعض المناطق اللبنانية وبعض الفئات التي ما زالت نسبة التلقيح فيها منخفضة، رغم وصول اللقاحات إليها مما يستدعي من مختلف اللجان والهيئات المشاركة في عمليات التلقيح وتفعيل وإعادة تقييم الخطوات المتخذة، خصوصا وأننا على أبواب موسم الشتاء، وموسم الفيروسات التنفسية الأخرى".ودعا المواطنين الى "التحلي بالوعي الإجتماعي والمسؤولية الوطنية، والتقيد بالإرشادات الصحية، وضرورة التلقيح من أجل العبور إلى موسم أعياد آمن".