تجاذبات وانقسامات غير مسبوقة.. "المستقبل" يسحب مرشحيه من انتخابات أطباء الأسنان

صدر عن قطاع أطباء الاسنان في "تيار المستقبل" البيان الآتي:في ضوء التجاذبات والانقسامات غير المسبوقة الذي تشهدها انتخابات نقابة اطباء الاسنان ٢٠٢١، والاصطفافات الحادة البعيدة عن اعتماد المعايير المهنية والنقابية في اختيار الانسب لتولّي المسؤولية،ولأن "تيار المستقبل" المعروف باعتداله ورفضه لغة الانقسامات، يرى ان الاستمرار في خوض المعركة الانتخابية لاختيار نقيب ومجلس جديد يجعله شريكاً في ادخال النقابة في الزواريب الضيقة البعيدة عن مصلحة النقابة والأطباء،يعلن "تيار المستقبل" سحب مرشحيه الوحيدين د. محمد مشموشي ود. محمد قدوحة من المعركة الانتخابية، على أن يستكمل مشاوراته واتصالاته قبل صباح الغد الأحد لاتخاذ القرار المناسب بشأن دعم ترشيح الأطباء الذين يراهم مناسبين لتولّي المسؤولية النقابية لما فيه مصلحة اطباء الاسنان والنقابة.