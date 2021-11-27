لبنان

كلام لافت لوزير الصحة عن متحور كورونا الجديد.. إلكم التفاصيل

Lebanon 24
27-11-2021 | 10:26
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غرد وزير الصحة فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر:
"فيما يتعلق بمتحور كورونا الجديد اميكرون، لا يوجد بين لبنان وجنوب إفريقيا أو البلدان المجاورة لها اي رحلات مباشرة. علاوة على ذلك، يصل عدد قليل جدًا من الركاب من تلك الوجهات، ويخضع جميع الركاب الواصلين إلى لبنان حاليًا لاختبار PCR.
هل نحن بحاجة إلى فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من تلك الدول؟  سيناقش هذا الامر خلال اجتماع لجنة الأمراض المعدية في الوزارة صباح يوم الاثنين. وسيسمح هذا لخبرائنا بإجراء المزيد من المناقشات مع منظمة الصحة العالمية لفهم وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشكل أفضل."
 
 
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