13 حالة كورونا حرجة في مستشفى الحريري...هل من وفيات؟

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بأن لديه 13 حالة حرجة ولا وفيات.
وجاء في التقرير:
- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 144
AstraZeneca:488
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 247 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1409 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13.
- حالات وفاة: 0.
وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070