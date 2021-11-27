لبنان

أطلق النار باتجاه رأس أحد المواطنين بهدف قتله.. وشعبة المعلومات تُوقفه

Lebanon 24
27-11-2021 | 10:40
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 24-11-2021، عُثر على المواطن (ع. س. من مواليد عام ١٩٧٩) مصاباً بطلقٍ ناريٍ، بجانب محلّه الكائن في بلدة كفررمّان الجنوبية. وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، وما لبث أن فارق الحياة بتاريخ 26/11/2021 متأثّرًا بجراحه.
 على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف ملابسات الحادث، وكشف الفاعل. 
بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تم الاشتباه بالمدعو:
- ي. ع. (من مواليد عام ۱۹۷٨، سوري) 
بالتاريخ ذاته، تمكّنت دورية من الشعبة من توقيف المشتبه به، في أقل من /3/ ساعات، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة تول.
بتفتيشه والمنزل، ضُبط بحوزته مسدس عيار 9 ملم.
   بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على إطلاق عيارَين ناريَين على رأس المغدور، بهدف قتله.
   أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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