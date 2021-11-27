لبنان

تجديد وتعيين لبنانيين في منصبين رفيعين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-11-2021 | 11:30
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جدد المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للدكتورة فادية كيوان لولاية ثانية كمديرة عامة للمنظمة بعد انتخابها للولاية الاولى عام ٢٠١٨. 

ويأتي قرار المجلس الاعلى التجديد لولاية ثانية، تعبيرا عن الثقة بالمرشحة اللبنانية والمسار المنتج لعملها في منظمة  عربية متخصصة في قضايا النساء.

كما أعلن أمين السر في المحكمة الادارية التابعة لصندوق النقد الدولي عن تعيين القاضي نسيب زيادة رئيساً للمحكمة اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٢، حيث عمل القاضي زيادة في هذه المحكمة منذ اكثر من عامين، وساهم في تعزيز سيادة القانون.
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