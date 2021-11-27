ياسمين خرجت ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:ياسمين دحام الرحمون (من مواليد عام 2000، سوريّة)التّي غادرت بتاريخ 24-11-2021، منزلها الزوجي الكائن في محلة البداوي -طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة البداوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.