لبنان

فضيحة من العيار الثقيل.. سرقة كبيرة تضرب سوق الخضار في طرابلس!

Lebanon 24
27-11-2021 | 12:12
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شهدَ سوق الخضار الجديد في طرابلس سرقة من العيار الثقيل، اليوم، إذ أقدم مجهولون على سرقة محتوياته من ثلاجات وأعمدة كهرباء وأدوات صحية وكاميرات مراقبة وتقدر الخسائر بالملايين.
 
بدوره، غرّد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "‏أين الأجهزة الأمنية من سرقة سوق الخضار الجديد في طرابلس؟! ما حصل جريمة موصوفة لن نسمح أن تمر من دون كشف العصابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأمن المتفلت حماية للمواطنين وأرزاقهم" .
 
 
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