لبنان

ما حقيقة وصول "متحور كورونا" الجديد إلى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2021 | 12:47
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نشرت بلدية الشوير - عين السنديانة عبر حسابها على "فيسبوك" خبراً أعلنت فيه عن تسجيل إصابات بـ"متحور كورونا الجديد". 
 
وجاء في منشور البلدية: "وردنا أن العديد من مواطنينا قد اصيبوا بمتحور كورونا الجديد. لذا تدعو اللجنة الطبية في خلية  الازمة جميع الاهالي الى اعتماد سبل الوقاية من ارتداء الأقنعة الطبية وغسيل وتعقيم اليدين كما و التباعد الاجتماعي وعدم مخالطة المصابين وذلك للحد من التفشي السريع الذي يمكن ان يؤدي الى اقفال البلد مرة اخرى".
 
"لبنان24" تواصل مع رئيس البلدية حبيب مجاعص للتثبت من حقيقة ما كُتب عن "إصابات بمتحوّر كورونا الجديد" والذي يُعرف اليوم باسم "أوميكرون"، إذ أن هذا المنشور يدلّ على أن المتحور المشار إليه قد وصل إلى لبنان في حين أن وزارة الصحة لم تكشف عن أي إصابات به. 
 
وقال مجاعص في اتصال: "سبب المنشور هو أن هناك العديد من أبناء البلدة أصيبوا مجدداً بكورونا بعدما كانوا قد واجهوا العدوى في وقتٍ سابق"، وأضاف: "هذا المنشور توعوي للناس لنقول لهم انتبهوا".
 
ونفى مجاعص المعلومة التي نُشرت على صفحة البلدية بشأن المتحور الجديد، مؤكداً أنه "سيُراجع بها فوراً وسيتم تصحيحها وتعديلها".
 
 
 
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خاص "لبنان 24"

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