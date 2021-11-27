لبنان

بلدية الغبيري تُطلق حملة تلقيح مجانية

Lebanon 24
27-11-2021 | 13:15
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تنظم وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" العالمية والصليب الاحمر اللبناني وبلدية الغبيري، حملة تلقيح مجانية للاعمار بين صفر ولغاية 18 سنة، وذلك بحسب البرنامج الوطني للتلقيح.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنه سيتم تقديم اللقاحات التالية: حصبة، ابو كعب، شلل، خماسي، ثلاثي، وغيرها.
وستجري عملية التطعيم في قاعة بلدية الغبيري الرياضية، ابتداء من الاثنين في 29-11-2021 ولغاية السبت في 04_12_2021 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساء، "لان اللقاح يحمي اطفالنا ولانه حق لكل طفل".
 
 
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