بلدية الغبيري تُطلق حملة تلقيح مجانية

تنظم وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" العالمية والصليب الاحمر اللبناني وبلدية الغبيري، حملة تلقيح مجانية للاعمار بين صفر ولغاية 18 سنة، وذلك بحسب البرنامج الوطني للتلقيح.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنه سيتم تقديم اللقاحات التالية: حصبة، ابو كعب، شلل، خماسي، ثلاثي، وغيرها.