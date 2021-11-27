24
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خريس: "أمل" مع القضاء المستقل بعيداً عن التسييس
Lebanon 24
27-11-2021
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد لقاء سياسي في بلدة تبنين، شارك فيه عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي خريس ومسؤول البلديات المركزي في "حركة أمل" بسام طليس، في حضور النواب علي خريس وأيوب حميد وعلي بزي، مسؤول اقليم جبل عامل علي اسماعيل، رئيس اللجنة الانتخابية لقضاء بنت جبيل علي حمدان، مسؤول مكتب في الإقليم محمد حرقوص، نائب رئيس اتحاد القلعة جهاد عليان، رؤساء البلديات ومختارين في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
وفي كلمة له، أكد النائب خريس "أن حركة أمل مع القضاء المستقل، بعيداً عن التسييس، وهي أول من طالبت بكشف الحقيقة، ولكن مثل هذا القضاء يريد ابعاد الناس عن الحقيقة".
ولفت الى "أننا أمام استحقاق انتخابي، وما نحتاجه وجود قانون انتخابي قائم على أساس النسبية والغاء الطائفية السياسية، وصولا الى الدولة المدنية، ونكاد نكون الوحيدين الذين نطالب بهذا الأمر".
وسلط خريس الضوء على "الدور الكبير الذي تلعبه البلديات والمخاتير في هذه المرحلة"، مؤكداً على "ضرورة العمل بمعنويات عالية خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يمر بها البلد ويتأثر بها الجميع".
ثم تحدث طليس عن "دور البلديات والمختارين في المرحلة الصعبة التى مرت، وهو دور مهم ومميز ومشكور، حيث اعطوا انموذجا صالحا في خدمة اهلهم ودورا مميزا في كيفية التصدي للازمة الاقتصادية، عبر تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية واعفاء من اشتراكات الكهرباء في اكثر البلدات، بالرغم من الاوضاع المالية الصعبة في موارد البلديات، حيث خففت عن اهلنا بعض أعباء الحياة".
وتابع: "منذ اعلان وجود أول حالة اصابة بفيروس كورونا في شباط 2020، عمدت البلديات عبر خلايا ازمة شكلت في كل بلدية وفرق المستجيب الاول في كل اتحاد، عملت على رفع مستوى الوعي والتثقيف حول الوباء وكيفية انتشاره واقامة حملات التعقيم للاماكن العامة والساحات وتجهيز مراكز الحجر الصحي ومتابعة يومية لأوضاع المحجورين في المنازل وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم واقامة حملات الفحص المجاني وتقديم الادوية احيانا كثيرة، كل ذلك وكانوا يعملون باللحم الحي، ناهيك عن متابعة لكل ما يتعلق بمقررات التعبئة العامة الصادرة عن الحكومة، وتنظيم عمل محطات المحروقات اثناء الازمة ومتابعة مراقبة الاسعار والاحتكار، وما تقوم به البلديات اليوم عبر خطة دعم المدارس الرسمية والطلاب، وليس اخرها اندفاعها لإطفاء الحرائق التى طالت اكثر من منطقة بالتعاون والتلاحم مع فرق كشافة الرسالة الاسلامية، هذه الجمعية التى عودتنا ان تكون حاضرة الى جانب اهلها في كل الازمات".
وتحدث طليس عن "متابعة الرئيس نبيه بري مع وزير المالية تحويل مستحقات البلديات من الصندوق المستقل"، وأكد "ضرورة اعادة النظر بهذه المستحقات التي لا تكفي البلديات بسبب فقدان العملة الوطنية للجزء الكبير من قيمتها"، مطالبا ب"تعزيز قدرات البلديات وضمان استدامة مواردها المالية، والمعلوم ان ضعف مصادر التمويل المحلية يعوق خدماتها"، ومتوجها "للاخوة في البلديات والمختارين: انتم مدعوون للانخراط في هذا المشروع الوطني، عبر الحضور في كل الاستحقاقات وبخاصة الانتخابات المفصلية القادمة، لان الاعداء يريدون استهدافنا من خلالها".
تابع
الأكثر قراءة
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
Lebanon 24
دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين
13:44 | 2021-11-27
27/11/2021 01:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى اللبنانيين بشأن المنتجات الغذائية.. انتبهوا إلى هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ إلى اللبنانيين بشأن المنتجات الغذائية.. انتبهوا إلى هذا الأمر فوراً
07:25 | 2021-11-27
27/11/2021 07:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
Lebanon 24
في بيروت.. مبالغ بالملايين تنهمِر وحفلة بـ"300 ألف"!
15:09 | 2021-11-27
27/11/2021 03:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
Lebanon 24
حلّ يضبط سعر الدولار.. وهذا ما سيحصل مع إقفال تطبيقاته
12:00 | 2021-11-27
27/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يتحكمون بالآخرين... هل زوجك من بينهم؟
11:00 | 2021-11-27
27/11/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2021-11-28
حقائق عن واقع لبنان مع "كورونا".. أزمة صحيّة باتت قريبة؟
04:15 | 2021-11-28
خلافات مالية داخل منصة اعلامية
04:12 | 2021-11-28
وزير البيئة يعلن عن 3 مبادرات مشجّعة في مجال إعادة التدوير.. ما هي؟
04:00 | 2021-11-28
التعطيل الحكومي…. هواجسُ الارتطام تعود الى الواجهة!
03:57 | 2021-11-28
هذا الطفل أصبح رئيساً للجمهورية في لبنان.. خمنوا من هو
03:47 | 2021-11-28
"المعلومات" توقف 24 شخصاً دخلوا لبنان بطريقة غير شرعيّة
فيديو
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
Lebanon 24
حوت عملاق كاد أن يبتلع زورقا! (فيديو)
02:00 | 2021-11-28
28/11/2021 11:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)
05:00 | 2021-11-27
28/11/2021 11:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
اصطدم بشاحنة ثقيلة ونجا بأعجوبة من الموت.. شاهدوا الفيديو
03:00 | 2021-11-27
28/11/2021 11:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact