هل ما زال كفّ يد القاضي البيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت مستمراً؟

أفادت قناة "الجديد" أن كف يد القاضي طارق البيطار لا يزال ساري المفعول بما أن محكمة الإستئناف لم تسترجع مذكرة التبليغ ولم يصدر عنها أي قرار بما خص طلب الرد المقدم من الوزير يوسف فنيانوس حتى هذه اللحظة.