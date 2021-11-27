دعوة تجتاح الصفحات في لبنان.. هذا ما سيحصل صباح الإثنين

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك عند الساعة 6 من صباح يوم الإثنين 29 تشرين الثاني الجاري.

وجاء في المنشور: "الإثنين الشخص اللي ما عندو حليب، ما قادر يدفع بنزين، أجار البيت، جرة الغاز، و... اللي ما قادر يستمر بهالبلد.. اللي ولاده عم بهاجرو من البحر أو محبوسين.. ينزل على الساعة 6 الصبح على كل شوارع لبنان ليكون اضراب عام".