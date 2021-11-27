واحدة من لوائح انتخابات نقابة الصيادلة تحسمُ أمرها: لا تحالفات مع الأحزاب

قال الصيدلي فرج سعاده، المرشح لمنصب نقيب الصيادلة ضمن لائحة "الصيادلة ينتفضون" في انتخابات النقابة التي ستُجرى، يوم غدٍ الأحد، إنّ "الأمل كبير في أن يستعيد الصيادلة مجدهم وحقهم التي أُهدرت بشكل كبير".



وأوضح سعاده في حديث لـ"لبنان24" أنّ "اللائحة التي شكلوها هي مستقلة بامتياز ولا ترتبط بأي تحالفات جانبية أو مُقنّعة مع أي جهة سياسية كانت"، وأضاف: "هدف هذه اللائحة هو استعادة مكانة الصيادلة في كل لبنان، وقد تحالفنا مع الصيادلة بشكل مباشر باختلاف انتماءاتهم وطوائفهم ولم ندخل مع أي حزب مهما كان".



وأردف: "لقد موّلنا اللائحة من جيوبنا، وانتصار اللائحة في الانتخابات هو انتصار لكل الصيادلة".