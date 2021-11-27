في ميس الجبل.. سرقة منزل وصاحبه ادعى أمام مخفر البلدة

ادّعى المواطن "ع. ط." من ميس الجبل، ادعى امام مخفر البلدة ضد مجهول، بجرم الدخول إلى منزله الكائن في ميس الجبل وسرقة 3 قوارير غاز وتلفاز و 3 غالونات بنزين ومنظم كهربائي وبعض الادوات المنزلية بواسطة الكسر والخلع، وقدرت المسروقات بحوالى 500 دولار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".