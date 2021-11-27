لبنان

في ميس الجبل.. سرقة منزل وصاحبه ادعى أمام مخفر البلدة

Lebanon 24
27-11-2021 | 14:55
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ادّعى المواطن "ع. ط." من ميس الجبل، ادعى امام مخفر البلدة ضد مجهول، بجرم الدخول إلى منزله الكائن في ميس الجبل وسرقة 3 قوارير غاز وتلفاز و 3 غالونات بنزين ومنظم كهربائي وبعض الادوات المنزلية بواسطة الكسر والخلع، وقدرت المسروقات بحوالى 500 دولار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 

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