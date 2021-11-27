لبنان

تعميم منسوب لوزارة الصحة.. هذه حقيقته

Lebanon 24
27-11-2021 | 15:24
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نفت وزارة الصحة اللبنانية أن يكون التعميم الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي صادر عنها، مشيرةً في بيان إلى أن لا علاقة للوزارة به، منبهةً من نشره.

وجاء في هذا التعميم:
وزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب الي المستشفيات عند الشعور باعراض ((كورونا)) أو أي مرض آخر

ارسلت وزارة الصحة رسالة  تحت عنوان (تعميم هام من وزارة الصحة) وجاء فيها ما يلي:
 استعدت وزارة الصحة بتوفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 اشخاص.
- في حال اشتباهك بالاصابة وظهور هذه الاعراض ( ضيق في التنفس - سعال - حمى ) ، ابق في منزلك لا تتوجه لاي مستشفى او مركز طبي او عيادة ، خروجك سينشر الفيروس اكثر .
- اتصل على الرقم 195 سيصلك فريق الاستجابة ويقومون بفحصك وتقديم الرعاية الكامله لك .. 
لكل من وصلته الرساله ولم يقم بنشرها فاعلم انك شريك في قتل ابناء شعبك ....
مع تحيات وزارة الصحة
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