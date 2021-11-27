موظفو المكننة في وزارة التربية أعلنوا إضراباً تحذيرياً بدءاً من الإثنين

قرر موظفو المكننة المياومون في وزارة التربية إعلان إضراب تحذيري لمدة أربعة أيام بدءا من الاثنين ولغاية الخميس ضمنا، نظرا للاجحاف الحاصل في حقهم.

وقال الموظفون في بيان إنه "من المتوقع أن ينعكس ذلك على انتظام العمل الاداري بين الإدارات والوزارة في المدارس والثانويات الرسمية لناحية التقارير المتنوعة المتعلقة بالطلاب والمدرسين والموظفين على حد سواء، اضافة الى حركة اصدار اي إفادة او ما هو متعلق ببرنامج SIMS".