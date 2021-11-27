حادث "هوليوودي" في الجنوب.. ما حصل غير متوقع!

وقع حادث سير "هوليوودي" على طريق عام بلدة الدوير كاد يتسبب بمجزرة لو حصل في ساعات النهار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وفي التفاصيل، فإنّ السوري عبد الوهاب البوشي (22 عاما) فقد السيطرة على سيارته من نوع BMW بسبب السرعة الزائدة من امام مفرق بلدية الدوير واجتاحت على مسافة اكثر من 200 متر خيمة قرميد لاحد المحلات واقتلعت احد اعمدتها، لتزيل بعدها جدارا جانبيا وتقتلع شجرة قربه، ثم ترتطم بآرمة تجارية وتزيلها لتستقر عند مدخل احد المحال، ويخرج منها سائقها سالما الا من بعض الرضوض.