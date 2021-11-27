مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
وسط السقوط الحر لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والتلويح بارتفاع متواصل لأسعار المحروقات وعودة التحركات الى الشارع احتجاجا، والخطر الصحي نتيجة معاودة انتشار كورونا ومتحورها OMICRON، ومشهد الانتخابات النقابية المستمر غدا مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة في إطار انقسامات وتجاذبات، فان بداية الأسبوع المقبل تشكل منطلقا أساسيا على صعيد الملف الحكومي لجهة حسم أي اتجاه ستؤول اليه الأمور بعد محطتين في الخارج: زيارة رئيس الجمهورية الى قطر الاثنين تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حضور حفل افتتاح بطولة الفيفا 2021، وأيضا بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من روما ولقائه قداسة البابا في الفاتيكان، وكل ذلك على وقع تشدد الثنائي أمل- حزب الله حتى الساعة حيال معالجة موضوع الارتياب السياسي بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما أكده الأمين العام لحزب الله، مضيفا أن الضغوط في مجزرة الطيونة استهتار بالشهداء وبنا، في وقت صعد التيار الوطني الحر من موقفه لجهة دعوة الحكومة الى الاجتماع وتحمل مسؤوليتها، وإلا فسيدعو التيار المجلس النيابي إلى مساءلتها.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
وباء كورونا يستنفر العالم مجددا بعدما أطل متحوره الجديد (أوميكرون) من جنوب افريقيا وأرعب العواصم العالمية فعلقت الرحلات الجوية مع دول في القارة السمراء وأطاح إجتماعا لمنظمة التجارة العالمية كان مقررا في نهاية الشهر الحالي.
أما على المستوى الإقتصادي والمالي فقد كبد (المتحور الوليد) الذي ربما يكون متقدما على السلالات الأخرى من حيث الإنتشار كبد أسواق المال الأميركية والأوروبية أكبر خسائر منذ عام كما ألحق بالنفط خسائر تقدر نسبتها بأكثر من عشرة بالمئة.
ولا يبدو أن لبنان بمنأى عن الحدث الكوروني إذ يرصد تطوره وينتظر ما سيصدر عن الإجتماع المرتقب لمنظمة الصحة العالمية علما بأن منسوب الوفيات والإصابات بالفيروس ارتفع في الآونة الأخيرة وقبل ظهور (أوميكرون).
على أن الهم الكوروني يضاف إلى لائحة مخيفة من الهموم السياسية والإقتصادية والمعيشية التي تضرب أطنابها في لبنان ويعكسها جنون الدولار الذي يرعب اللبنانيين اللاهثين وراء تأمين ما يقيهم الجوع والمرض والعوز.
أما اللاهثون في القضاء وراء الإستثمار السياسي فحدث ولا حرج عن تفلتهم من ضوابط العدالة والقانون والدستور وقد كان آخر من فضحهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فند نهج الإستنسابية والتسييس لدى بعض القضاء الذي يحمي بعضه بعضا ويعمل على تضييع المسؤولية في جريمة انفجار المرفأ.
في السياسة يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من روما فيما يستعد رئيس الجمهورية ميشال عون للسفر إلى قطر مطلع الإسبوع المقبل من دون الإعلان عن تذليل العقد التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء.
وعلى هذا الخط هدد التيار الوطني الحر بدعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة مساءلة للحكومة عن اسباب عدم إجتماعها.
وعلى المستوى الدبلوماسي فإن الوضع اللبناني الذي كان حاضرا في لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في الفاتيكان سيرافق الرئيس الفرنسي في جولته على السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل.