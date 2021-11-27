لبنان

الحريري يتحضّر إعلامياً وبصدد اعادة افتتاح "تلفزيون المستقبل"

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:06
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كشف عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، "أنّ الرئيس سعد الحريري بصدد إعادة افتتاح تلفزيون المستقبل وجريدة المستقبل لمواكبة مسيرته السياسية، لأنّه ليس عنده وسيلة إعلامية يطلّ منها، فكل المحطات مسيّسة، وبالتالي يجب التحضير ليكون هناك منبر إعلامي خاص به"، واصفاً "الوضع في لبنان بأنّه من سيّء إلى أسوأ، ومن ضيّق إلى أضيق".
وتعليقاً على مطالبة جنبلاط الحريري بالعودة إلى لبنان،قال " إن الحريري يريد بالفعل أن يدعوه  أحد من القوى التاريخية المتحالف معها  للعودة إلى لبنان للقيام بعمل مشترك في الانتخابات، خاصةً وأنّ هناك تحالف قديم يجمع وليد بك مع بيت الحريري من أيام الشهيد رفيق الحريري، مروراً بالشيخ سعد، فهناك تحالف قديم تنطبق عليه الأرض، والسماء، والجغرافي.
وقال: "لسنا فقط في جهنّم، بل في قعر قعر جهنم التي وُعدنا بها"، واصفاً خيارات الثنائي الشيعي بالصعبة، واضعاً شرط ضبط الحدود ووقف التهريب من أجل التغيير الجذري، مضيفاً "كنّا بدولة أصبحنا بدولتين، واللّه يستر".
المصدر: الانباء الإلكترونية
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