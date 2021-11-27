لبنان

تقديرات انتخابية: هذا هو الخاسر الاكبر

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:16
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نقلت" الشرق الاوسط" عن مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر قوله "إن كل الأحزاب ستخسر عدداً من المقاعد في الانتخابات المقبلة، ومن بينها المستقبل، بينما الخاسر الأكبر سيكون "التيار الوطني الحر".
ويوضح الهبر أن "تحالف المستقبل" مع "القوات" سيكسب الأخيرة في عكار وفي دائرة الشمال الثالثة، وسيساعد "الاشتراكي" في دائرة الشوف، أما المستقبل، فسيخسر بحسب الهبر في طرابلس وفي بيروت الثانية انطلاقاً من بدء تبلور التحالفات وطبيعة المعركة، لا سيما أنه لم يعد كما السابق متصدراً المواجهة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون كما كان في السابق عندما كان الحريري في السلطة.
 
المصدر: الشرق الاوسط
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