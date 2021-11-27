لبنان

حريق داخل منزل وسيارة... هذا ما جرى فجرا في صيدا

Lebanon 24
27-11-2021 | 23:19
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٥:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/٢٨ حريقاً شب داخل منزل وسيارة بالقرب منه في صيدا.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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حريق

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