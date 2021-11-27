حريق داخل منزل وسيارة... هذا ما جرى فجرا في صيدا

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٥:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/٢٨ حريقاً شب داخل منزل وسيارة بالقرب منه في صيدا.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.