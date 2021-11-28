لبنان

ضحايا جدد على طرقات لبنان... هذه حصيلة الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:20
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل و5 جرحى، في 5 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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