لبنان

سرقة اطارات سيارة وبطاريتها في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين فجر اليوم على سرقة اطارات سيارة من نوع مرسيدس وبطاريتها بجانب مبنى بلدية الميناء في طرابلس.
 
 
 
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