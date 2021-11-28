البابا فرنسيس اكثر اهتماما بلبنان من بعض اللبنانيين

خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان "بانطباع ان البابا اكثر اهتماما بشؤون لبنان من بعض اللبنانيين، وكان حريصا على الاستماع الى رؤية رئيس الحكومة حيال السيل الممكنة لاخراج لبنان من ازمته وقلقا من التقارير التي تشير الى هجرة اعداد كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف والفئات ".

ووفق المعلومات" فان الرئيس ميقاتي خرج من لقائه مع قداسة البابا ومن اجتماعه ايضا مع امين سر الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني مرتاحًا جدًّا، وذلك نظرًا إلى ما لمسه من إلمام لدى الكرسي الرسولي بأدّق تفاصيل الوضع اللبناني، ومدى إهتمام البابا شخصّيًا بلبنان وما يعنيه له بالنسبة إلى دوره الرسالي والحضاري في المنطقة".

ووفق المعلومات فان البابا وعد بالقيام بكل الاتصالات مع الدول الفاعلة لدعم لبنان لوجستيا وماليا وسياسيا وابعاده عن تداعيات ملفات المنطقة".

