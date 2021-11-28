ثلاثة شروط للبنك الدولي لتمويل خطة الكهرباء

توقفت شبكة كهرباء لبنان عن العمل عدة مرات في اليومين الماضيين،بفعل الضغط الكبير عليها وغياب اعمال الصيانة بشكل دوري نتيجة الشح في الاعتمادات .وفي المعلومات ان الاتصالات التي اجراها القيمون على شؤون الكهرباء مع البنك الدولي افضت الى تأكيد الاخير أنه لن يموّل شراء الكهرباء من الاردن والغاز من مصر ما لم يعالج موضوع الهدر على شبكة التوزيع، اضافة إلى اعادة التوازن المالي إلى المؤسسة عن طريق خفض كلفة الانتاج، بشروط محددة وإصلاحات جذرية .وقالت المصادر المعنية" انه ليس وارداً ومنطقياً أن يدفع البنك الدولي ١٢ سنتاً ثمن الكيلوات ساعة وتقوم شركة كهرباء لبنان ببيعه بسنت واحد ، وهذا الامر يقتضي من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة المباشرة فوراً بثلاثة أمور أساسية قبل تحسين التغذية وهي :- رفع التعرفة الى حد الكلفة أقله .- تحسين الجباية على كافة الأراضي اللبنانية .- إزالة كافة التعديات دون إستثناء،بعد ذلك يتجاوب البنك الدولي في هذا الملف كما وعد.