لبنان

هل ينقل السيّد موقعه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2021 | 02:15
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يبدو ان التغييرات التي ينوي "الثنائي الشيعي" القيام بها على  لوائحه وترشيحاته للانتخابات النيابية المقبلة ، لن تشمل النائب جميل السيد، الذي من المتوقع ان يحافظ على مقعده النيابي على لائحة حزب الله وفي موقعه السابق بالذات.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه " رغم كل  ما يشاع عن امكان نقل السيد  ترشيحه الى خارج دائرة بعلبك الهرمل، اي الى زحلة مثلا، الا ان الوقائع تقول غير ذلك، والقرار  شبه النهائي هو بقاء السيد في الدائرة التي ترشح عنها في الانتخابات النيابية السابقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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